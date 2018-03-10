” فالفيردي ” عن عودة ” نيمار ” : خيالات

نواف السالم(صدى):

كشف مدرب البرسا إرنستو فالفيردي، موقفه من الأنباء المتداولة حول رغبة نيمار دا سيلفا في العودة إلى برشلونة.

وقال ” فالفيردي ” إن عودة نيمار مجرد تكهنات وشائعات، مؤكدًا على أنه لا يعرف السبب وراء تلك التكهنات.

ووصف ” فالفيردي ” الحديث حول عودة نيمار بأنها خيالات لا يمكن التحدث حولها.

وكانت الأنباء انتشرت الأيام الماضية حول رغبة اللاعب البرازيلي الذي يلعب في صفوف سان جيرمان ، في العودة للبرسا حيث أبلغ عدد من زملاؤه عن هذا الأمر إلا أن إدارة البرسا رفضت ذلك.