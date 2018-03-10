الجابون تسحب 450 جندي من بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

ليبرفيل(صدى):

أعلن مصدر مسؤول، اليوم السبت، عن توجه الجابون للإنسحاب من مهمة حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث ستقوم بسحب 450 جنديًا من بعثة الامم المتحدة في أفريقيا الوسطى.

وأوضح بيان رسمي أن: ” وزير الدفاع سعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء على انسحاب القوات الجابونية من جمهورية افريقيا الوسطى فى ضوء عودة السلام والاستقرار تدريجيًا فى هذا البلد الشقيق” .

ومن الجدير بالذكر، إنه حدثت عدة مشاكل تتعلق بالمعدات وارتكاب اعتداءات جنسية مع القوات الجابونية في جمهورية أفريقيا الوسطى، كما أن هذا القرار سيؤثر بالسلب على بعثة الأمم المتحدة في ” مينوسكا ” .