3 مزايا يوفرها ” الأيفون ” ولا توفرها هواتف الأندرويد

واشنطن(صدى):

على الرغم من أن نظام التشغيل ” أندرويد ” ، يوفر الكثير من المميزات للمستخدمين، إلا أنه يظل هناك بعض المميزات التي لا يوفرها نظام ” أندرويد ” ، حيث يلجأ بعض مستخدمين ” الأندرويد ” إلى الاستعانة ببعض التطبيقات، من متجر بلاى ستور؛ للاستفادة من هذه المميزات، وفي هذا السياق سنستعرض أبرز المميزات التي يوفرها ” الايفون ” مقارنة بـ ” الاندرويد ” .

– تسجيل فيديو للشاشة

يحتاج مستخدمين هواتف ” اندرويد ” ، لبعض التطبيقات الخارجية؛ للقيام بهذا الأمر، بل في بعض الأحيان، يحتاجون لصلاحية الرووت؛ للقيام بهذا الأمر، لكن على الجانب الأخر، فإن هواتف ايفون تتيح للمستخدمين، القيام بهذا الأمر بكل سهولة ويسر.

– لقطة الشاشة ” Screen Shot ”

تتيح هواتف ” اندرويد ” ، هذه الميزة للمستخدمين، إلا أنها لا توفر سوي مزايا بدائية، مقارنة بهواتف أيفون، الذى يمتلك الكثير من الخيارات، فيما يتعلق بلقطات الشاشة، حيث يتيح للمستخدمين إضافة النصوص والملاحظات، والكاتبة والرسم وغيرها، وهو الأمر الذى يتواجد بشكل محدود في هواتف اندرويد، حيث لا تتواجد مثل هذه المميزات سوى في الإصدارات الفائقة من هواتف أندرويد.

– النسخ الاحتياطي للبيانات

فمستخدمي هواتف ” ايفون ” ، يحتاجون لإنشاء حساب على خدمة iCloud الخاصة بأبل، والتي تقوم بعمل نسخ احتياطي، لبيانات المستخدمين، بحيث يمكن لهم الوصول إليها في أي وقت، وبكل سهولة ويسر، أما بالنسبة لهواتف اندرويد، نجد أن هذه الميزة لا تتوافر بهذا الشكل، ففي الوقت الذى تتواجد فيه خدمات تخزين سحابي، نجد أنه لا يجرى الاعتماد عليها بشكل كبير.