سائق شاحنة يتسبب في حادث مروع في جدة

السبت 10
مارس
لاااااجديد من الأجانب سائقي الشاحنات وبالأخص الصرف الصحي ووايتات مياه التحليه اقسم بالله وبالذااااات الخط السريع ( طريق الحرمين) سباااق وتجاوزات والنظام خلف ظهورهم والسبب( المرور موقف وماسك الجوال) واذا وقفت وبلغت سوى مهتم وكلمته ابشر وتمشي ولااااا كأنك بلغت او شفت مرور….والجاااااااي اكثرررر
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الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 626 ] نشر منذ 9 دقائق
لاااااجديد من الأجانب سائقي الشاحنات وبالأخص الصرف الصحي ووايتات مياه التحليه اقسم بالله وبالذااااات الخط السريع ( طريق الحرمين) سباااق وتجاوزات والنظام خلف ظهورهم والسبب( المرور موقف وماسك الجوال) واذا وقفت وبلغت سوى مهتم وكلمته ابشر وتمشي ولااااا كأنك بلغت او شفت مرور….والجاااااااي اكثرررر