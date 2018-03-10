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  3. سائق شاحنة يتسبب في حادث مروع في جدة

سائق شاحنة يتسبب في حادث مروع في جدة




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 626 ] نشر منذ 9 دقائق

لاااااجديد من الأجانب سائقي الشاحنات وبالأخص الصرف الصحي ووايتات مياه التحليه اقسم بالله وبالذااااات الخط السريع ( طريق الحرمين) سباااق وتجاوزات والنظام خلف ظهورهم والسبب( المرور موقف وماسك الجوال) واذا وقفت وبلغت سوى مهتم وكلمته ابشر وتمشي ولااااا كأنك بلغت او شفت مرور….والجاااااااي اكثرررر

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