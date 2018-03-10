” بوتين ” يكشف حقيقة علاقته بالدب.. ويعلق على صوره العارية

موسكو(صدى):

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الصورة المتداولة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمتطي دبًا وعاري الصدر وسط بحيرة صغيرة.

وأكد ” بوتين ” أنه لم يمتطي دبًا من قبل، قائلًا ” رأيت صورًا لي تظهر وكأنني امتطي دبًا، وأنا لم أفعل ذلك سابقًا، لكن هذه الصورة موجودة “.

وعن صوره الكثيرة التي يظهر فيها عاري الصدر، أوضح ” بوتين ” أن هذا هو أسلوبه في الاسترخاء ولكن عدسات الكاميرات لا تلتقطه إلا أثناء الاسترخاء، قائلًا ” أنا استرخى.. لدي الكثير من الصور التي التقطت في أجواء العمل، لكن أحدًا لا يهتم بها “.