” بوتين ” يكشف حقيقة علاقته بالدب.. ويعلق على صوره العارية
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الصورة المتداولة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمتطي دبًا وعاري الصدر وسط بحيرة صغيرة.
وأكد ” بوتين ” أنه لم يمتطي دبًا من قبل، قائلًا ” رأيت صورًا لي تظهر وكأنني امتطي دبًا، وأنا لم أفعل ذلك سابقًا، لكن هذه الصورة موجودة “.
وعن صوره الكثيرة التي يظهر فيها عاري الصدر، أوضح ” بوتين ” أن هذا هو أسلوبه في الاسترخاء ولكن عدسات الكاميرات لا تلتقطه إلا أثناء الاسترخاء، قائلًا ” أنا استرخى.. لدي الكثير من الصور التي التقطت في أجواء العمل، لكن أحدًا لا يهتم بها “.
غليص[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 3 ساعات
احسن انك اعترفت ان الصوره ليست حقيقيه ههههههه باين مسكتك للجام لو حقيقيه كان الدب فرمك
لو خليت الكهله حقتك معك ماكان كل نهاية اسبوع وانت في منتزه