  • السبت 10

    مارس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. ” بوتين ” يكشف حقيقة علاقته بالدب.. ويعلق على صوره العارية

” بوتين ” يكشف حقيقة علاقته بالدب.. ويعلق على صوره العارية

” بوتين ” يكشف حقيقة علاقته بالدب.. ويعلق على صوره العارية
موسكو(صدى):

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الصورة المتداولة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمتطي دبًا وعاري الصدر وسط بحيرة صغيرة.

وأكد ” بوتين ” أنه لم يمتطي دبًا من قبل، قائلًا ” رأيت صورًا لي تظهر وكأنني امتطي دبًا، وأنا لم أفعل ذلك سابقًا، لكن هذه الصورة موجودة “.

وعن صوره الكثيرة التي يظهر فيها عاري الصدر، أوضح ” بوتين ” أن هذا هو أسلوبه في الاسترخاء ولكن عدسات الكاميرات لا تلتقطه إلا أثناء الاسترخاء، قائلًا ” أنا استرخى.. لدي الكثير من الصور التي التقطت في أجواء العمل، لكن أحدًا لا يهتم بها “.

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 3 ساعات

احسن انك اعترفت ان الصوره ليست حقيقيه ههههههه باين مسكتك للجام لو حقيقيه كان الدب فرمك
لو خليت الكهله حقتك معك ماكان كل نهاية اسبوع وانت في منتزه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *