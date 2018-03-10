نصائح للحفاظ على حماسك وتحقيق أهدافك

متابعات(صدى):

قدم مختصون نصائح هامة للحفاظ على الحماس في كافة المجالات؛ حتى تستطيع استكمال مشوارك والنجاح فيما تقدم عليه دون فتور أو عثرات فقدان الطاقة التي من الممكن ان تؤدي إلى ضياع ما بذلته من جهد دون الوصول إلى أهدافك.

ووجه المختصون نصائح للذين يحاولون ضبط وزنهم أو إنقاصه للحفاظ على حماسهم، قائلين: ” اكتب يوميات تصف فيها إحساسك عند اشتهاء وجبة معينة، وقم بتصنيف عاداتك الغذائية بين مفيد وضار، كما يساعد أيضًا كتابة قائمتين للأطعمة الصحية وغير الصحية التي تحبها، والاختيار منها كلما رغبت في تناول الطعام. ”

وفي سياق متصل، قال المختصون أنه للتغلب على الأوقات الصعبة عليك: ” أحط نفسك بأشخاص إيجابيين، واكتب وتحدث عن مشاعرك، واحتفي بنجاحاتك الصغيرة، وإنجازاتك السابقة، وتجنّب المبالغة في تقدير الخسائر. ”

وأوضحوا أنه للحفاظ على الحماس في القيام بالتمارين: ” لا تعتمد على توليفة واحدة من التمارين، أو تكتفي بأجهزة معينة في صالة الرياضة ” الجيم ” ، وتنويع التمارين، واستهداف مجموعات مختلفة من العضلات يبعد عنك الملل والفتور، وتذكّر أن التمارين ليست نوعًا من الرفاهية؛ فهي أساس لشحن الجسم بالطاقة وليس الحفاظ على الرشاقة فقط. ”

ومن الجدير بالذكر إنه توصي دراسات بتعزيز العلاقات الاجتماعية للتغلب على الاكتئاب والإحباط والقلق ومشاكل صحية أخرى؛ ولتفادي الوحدة استبعد خيار عدم التواصل الاجتماعي، واحصر الخيارات التي أمامك بين الذهاب إلى هذا الحدث أو زيارة أشخاص آخرين في مكان آخر.