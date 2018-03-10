مدرب البرسا يخشى مواجهة الفرق الضعيفة

نواف السالم(صدى):

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قبل مواجهة مالقا،المقرر إقامتها اليوم السبت في إطار الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، إن مواجهة الفرق المتذيلة في الترتيب تكون صعبة.

وأشار إلى أن ملقا يحتاج للفوز، موضحًا أن مباراة الغد ستكون فرصة له، مضيفًا: ” أننا لعبنا الأسبوع الماضي أمام فريق آخر يتواجد في مناطق الهبوط هو لاس بالماس، ولم نستطع الفوز، وهذا سيمثل حافزاً لنا ” .

وتابع: ” الفرق التي تقبع في قاع الجدول دائماً ما تكون مواجهتها محفوفة بالمخاطر، لاسيما في المنعطف الأخير من الموسم ” .

وعن مشاركة جيرارد بيكيه، قال: ” إصابة بيكيه خفيفة ولن تمنعه عن المشاركة مع الفريق، أو حتى من خوض التدريبات بصورة طبيعية ” .

وعن لاعبه عثمان ديمبيلي، أكد على أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة القادمة، رافضًا التحدث عن بديل إندريس إنييستا المصاب خلال مواجهة اليوم.