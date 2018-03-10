بوتين يبدي استعداده للتعاون مع المعارضة الروسية
أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للتعاون مع المعارضة الروسية؛ وذلك قبل انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها 18 مارس الجاري.
وجاء ذلك في إطار، رد ” بوتين ” على سؤاله، عما إذا كان مستعدا للعفو عن زعيم المعارضة ” ألكسى نافالنى ” ؛ حتى يتمكن بعد خروجه من السجلات الجنائية، الترشح للرئاسة، قائلًا: ” أود التعاون مع المعارضة، وعلى استعداد للقيام بذلك؛ لجعل بلادنا أقوى وأكثر قدرة وفعالية، على المنافسة، فضلًا عن الاكتفاء الذاتي ” .
وتابع: ” يمكن العفو عن أي شخص، إذا كان يستحق ذلك ” .
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