بوتين يبدي استعداده للتعاون مع المعارضة الروسية

موسكو(صدى):

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للتعاون مع المعارضة الروسية؛ وذلك قبل انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها 18 مارس الجاري.

وجاء ذلك في إطار، رد ” بوتين ” على سؤاله، عما إذا كان مستعدا للعفو عن زعيم المعارضة ” ألكسى نافالنى ” ؛ حتى يتمكن بعد خروجه من السجلات الجنائية، الترشح للرئاسة، قائلًا: ” أود التعاون مع المعارضة، وعلى استعداد للقيام بذلك؛ لجعل بلادنا أقوى وأكثر قدرة وفعالية، على المنافسة، فضلًا عن الاكتفاء الذاتي ” .

وتابع: ” يمكن العفو عن أي شخص، إذا كان يستحق ذلك ” .