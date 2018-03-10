إطلاق مشروع التنقيب الأثري في موقع حليت بالدوادمي

حمود العنزي(صدى):

أوضح رئيس فريق التنقيب ومدير إدارة التراث الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض عجب العتيبي، أنه انطلق مشروع التنقيب الأثري في موقع حليت بمحافظة الدوادمي.

وأشار ” العتيبي ” إلى أن المكتشفات المبدئية تظهر أهمية موقع حليت الأثري في محافظة الدوادمي الذي تبلغ مساحته 600م في 100م ، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الدلائل التي تبين أهمية هذه المدينة ومكانتها الاقتصادية منذ وقت مبكر في التاريخ.

ومن الجدير بالذكر، إنه تمت أولى الأعمال الأثرية التي أجريت في الموقع ضمن أعمال مسح لمنطقة وسط المملكة عام 1401هـ، حيث سجل في الموقع عددًا من آثار التعدين، كما ينتشر على سطحه عددًا غير قليل من كِسَر الأواني الفخارية والزجاجية، ويمتاز الموقع بكثرة الرحي الحجرية المستخدمة في طحن المعادن.