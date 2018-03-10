النساء اللاتي تنجبن بعد الـ 25 لديهن فرصة أكبر في الحياة

متابعات(صدى):

كشف باحثون من جامعة كاليفورنيا، عن وجود علاقة بين تأخر أول حمل للمرأة، وبين طول عمرها، حيث أظهرت الإحصاءات، أن النساء اللاتي أنجبن أول طفل بعد تخطي الـ 25، لديهن فرصة أكبر في الحياة حتى الـ 90.

وبالتطرق لتفاصيل الدراسة، فإن الباحثين فسروا طول عمر النساء اللاتي لم تنجبن مبكرًا، بعوامل اقتصادية واجتماعية، فالمرأة التي تنجب بعد الـ ،25 يكون لديها دخل مادي جيد، ووظيفة جيدة وقت الإنجاب؛ ما يساعد على دعمها، كما أن القدرة على الإنجاب بعد الـ 30، تشير إلى أن المرأة تتمتع بصحة جيدة.

ويجدر الإشارة إلى أن هناك دراسات سابقة، ربطت بين الحمل المتأخر ومجموعة من المشاكل الصحية، لكن الدراسة الحديثة لفتت الانتباه إلى جانب إيجابي.