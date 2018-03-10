راكيتيتش يتوعد مالقا

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب برشلونة إيفان راكيتيتش، قبل مواجهة مالقا، المرتقبة اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، على استعداده لخطف فوز جديد.

وقال ” راكيتيتش ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، تعليقًا على مواجهة اليوم، إنه مستعدًا للقتال برفقه البرسا، للسير نحو حصد 3 نقاط جديدة، تشكل خطوة هامة لهم لتحقيق اللقب.

ويتصدر البرسا الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بينما يتذيل مالقا الترتيب برصيد 13 نقطة، وهو ما يجعل مهمة البرسا اليوم سهلة، إلا أن فالفيردي يشعر بالحذر حيث أكد أن مواجهة الفريق المتذيلة تكون محفوفة بالمخاطر.