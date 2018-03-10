6 طرق تجنبك الشعور بـ ” الغثيان ” خلال ركوب المواصلات

متابعات(صدى):

يتسبب ركوب المواصلات، لبعض الأشخاص بالدوار والرغبة في الغثيان، حيث ينبع الشعور بالدوار من العقل، وينتقل إلى المسارات المختلفة للجهاز العصبي، منها الأذن الداخلية والعين وغيرها من المناطق بالوجه، وعندما يستقبل الجهاز العصبي المركزي رسائل متضاربة، من مراكز الحس كالأذن الداخلية والعين، يحدث الدوار، لذا وفي هذا السياق، سنستعرض بعض الطرق التي يمكن أن نلجأ إليها؛ لكي تتجنب الشعور بالغثيان بالمواصلات.

– الهواء المنعش

يساعدك الهواء البارد المنعش، على التخلص من الشعور بالرغبة في القيء، ويجنبك أي روائح كريهة.

– النظر إلى الأفق

انظر من النافذة إلى الحافلات المتحركة، من حولك أو إلى الأمام في اتجاه حافلتك؛ وذلك لإعادة التوازن الداخلي عن طريق البصر.

– غلق العين

عند التعرض لذلك أثناء ركوب حافلة، في ساعات الليل أو بمركب دون نوافذ، سيساعدك إغلاق عينيك والاسترخاء، على حل مشكلة تضارب الرسائل الواردة، لعقلك من عينيك وأذنك.

– الزنجبيل

عليك مضغ قطعة من الزنجبيل الطازج، عند الشعور بهذه الأعراض.

– مضغ علكة

يمكنك مضغ علكة أو تناول المقرمشات، والحلوى للحد من هذه الأعراض.

– التدليك

يمكنك الضغط على أصابعك وتدليكها جيدًا؛ لوقف هذه المشكلات الصحية.