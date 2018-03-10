” عزت ” مرشح لرئاسة اتحاد غرب آسيا للكرة

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، عن اقتراب رئيس اتحاد الكرة عادل عزت من أن يكون مرشحًا لرئاسة اتحاد غرب آسيا.

وأشارت المصادر إلى وجود تحركات قوية من أجل ترشيح ” عزت ” ، في ظل الانتخابات المنتظرة للرئيس الجديد.

وقالت المصادر إن تواجد ” عزت ” بين الأسماء المرشحة لرئاسة اتحاد غرب آسيا، ضمن الخطوات المتلاحقة لإعادة قوة الكرة السعودية من الناحية الإدارية.

يجدر الإشارة إلى أنه في حالة ترشح ” عزت ” سيدعمه بقوة رئيس الخيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، كما أنه يمتلك تأسيس عملي وعلمي يساعده لتولي مهمة قيادية في المنظومة الرياضية.