” عزت ” مرشح لرئاسة اتحاد غرب آسيا للكرة
كشفت مصادر، عن اقتراب رئيس اتحاد الكرة عادل عزت من أن يكون مرشحًا لرئاسة اتحاد غرب آسيا.
وأشارت المصادر إلى وجود تحركات قوية من أجل ترشيح ” عزت ” ، في ظل الانتخابات المنتظرة للرئيس الجديد.
وقالت المصادر إن تواجد ” عزت ” بين الأسماء المرشحة لرئاسة اتحاد غرب آسيا، ضمن الخطوات المتلاحقة لإعادة قوة الكرة السعودية من الناحية الإدارية.
يجدر الإشارة إلى أنه في حالة ترشح ” عزت ” سيدعمه بقوة رئيس الخيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، كما أنه يمتلك تأسيس عملي وعلمي يساعده لتولي مهمة قيادية في المنظومة الرياضية.
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