9 ضوابط لطلب ضم مدة اشتراك خاضعة لنظام التقاعد إلى التأمينات

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن 9 ضوابط لطلب ضم مدة اشتراك خاضعة لنظامها إلى التأمينات الاجتماعية، في ظل التحديات الكبيرة بشأن إمكانية التزام المؤسسة بسداد رواتب المتقاعدين.

وأوضحت المؤسسة أن الضوابط تتمثل في ألا يكون العجز هو سبب نهاية الخدمة في الحكومة، أو أن يكون قد تم التعويض عن الفترة المطلوب ضمها في وقت سابق، كما يقدم طلب ضم المدة إلى المؤسسة إذا كانت مدة الخدمة المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد.

وأضافت أنه لا يقبل طلب الضم إلا من صاحب العلاقة ذاتها، كما لا يقبل الطلب إذا لم يكن صاحب العلاقة على وظيفة خاضعة للتأمينات، وإذا كان العمر فوق 59 سنة.

كما أشارت إلى أنه لا يقبل طلب الضم إذا كانت المدة أقل من 12 شهرًا، كما يجب تحميل صور واضحة مع الطلب لقرار الفصل أو إخلاء الطرف وجميع صفحات شهادة اشتراك التأمينات الاجتماعية.