السومة: لا يجوز أن نفرح بهزيمة الهلال

ماجد محمد(صدى):

أكد مهاجم الأهلي السوري عمر السومة، عقب فوز فريقه على القادسية أمس بهدف نظيف، في إطار الجولة الـ24 من دوري المحترفين إن المسابقة لم تُحسم بعد.

وعلق ” السومة ” على هزيمة الهلال أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وتقليص الفارق بين الراقي والزعيم ليصبح نقطة واحدة، قائلًا إن الهلال مازال في الصدارة ولم تنتهي المسابقة بعد.

وأضاف المهاجم السوري أن مازال هناك 3 جولات في المسابقة، ومازال هناك الكثير من الاحتمالات الواردة، مشددًا على أنهم يحترموا الخصم ولا يجوز الفرحة الأن.

وعن المنافسة على لقب هدافا لدوري، أكد السومة على أن المنافسة لازالت قائمة رغم غيابه، إلا أن الدوري هو الأهم من لقب الهداف.

الهلال.