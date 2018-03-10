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” خربين ” يكشف أسباب الهزيمة المخيبة أمام الاتفاق

” خربين ” يكشف أسباب الهزيمة المخيبة أمام الاتفاق
نواف السالم(صدى):

كشف المهاجم السوري عمر خربين لاعب الهلال، عن أسباب الهزيمة المباغتة أمام الاتفاق، أمس الجمعة، في إطار الجولة الـ 24 من دوري المحترفين.

وقال ” خربين ” معلقًا على المباراة إن الزعيم خاض المباراة بلا روح، وهو ما أدى في النهاية إلى تحمل خسارة غير متوقعة.

وأضاف ” خربين ” أن الاتفاق كان أفضل فنيًا من الهلال، حيث نجح المنافس في تسيير مجريات المباراة.

ووعد ” خربين ” جماهير الزعيم بالعودة إلى الانتصارات مجددًا في المباريات القادمة، مؤكدًا على أن اللاعبين سيقاتلون بقوة للحفاظ على اللقب.


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