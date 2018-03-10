بالفيديو.. عروس تشعل مواقع التواصل بفستانها المصنوع من مليون دولار

متابعات(صدى):

أشعلت عروس مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أثارت ذهول المتابعين عقب نشر مقطع فيديو لفستان زفافها المصنوع من مليون دولار ، ما استدعى مرافقة الشرطة لها في حفل زفافها .

أظهر مقطع الفيديو العروس وهي ترتدي فستان زفافها المصنوع من مليون دولار، حيث كانت العملات الورقية تغرق الفستان بالكامل، مما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.