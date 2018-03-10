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بالفيديو.. عروس تشعل مواقع التواصل بفستانها المصنوع من مليون دولار

بالفيديو.. عروس تشعل مواقع التواصل بفستانها المصنوع من مليون دولار
متابعات(صدى):

أشعلت عروس مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أثارت ذهول المتابعين عقب نشر مقطع فيديو لفستان زفافها المصنوع من مليون دولار ، ما استدعى مرافقة الشرطة لها في حفل زفافها .

أظهر مقطع الفيديو العروس وهي ترتدي فستان زفافها المصنوع من مليون دولار، حيث كانت العملات الورقية تغرق الفستان بالكامل، مما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الشرطة ترافق عروس في ليلة زفافها والسبب هو ان فستانها مصنوع من مليون دولار

الشرطة ترافق عروس في ليلة زفافها والسبب هو ان فستانها مصنوع من مليون دولارما رأيكم بفكرة الفستان!تابعونا على انستغرام : instagram.com/sawtelghad

Posted by ‎إذاعة صوت الغد‎ on Thursday, March 8, 2018

 


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