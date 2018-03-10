بالفيديو.. مريم حسين لحلا الترك: ” إحنا قدامك كبرنا ياحلا “
نشرت الفنانة المغربية مريم حسين مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام ، وهي برفقة الفنانة الشابة حلا الترك ، خلال مشاركتهما بأكبر تظاهره للجمال في الخليج العربي المقابة في دبي .
وظهرت مريم حسني في الفيديو وهي بجوار حلا الترك قائلة ” شو ها الجمال .. إحنا خلاص قدامك كبرنا ياحلا ” .
#حلا_الترك مع #مريم_حسين في #دبي . . . . #مشاهير #مشاهير_سناب #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #نانسي_عجرم #اصاله_نصري #بلقيس_فتحي #شيرين_عبدالوهاب #نجوى_كرم #دنيا_بطمه #مودل_روز #نهى_نبيل #دانه_الطويرش #فوز_الفهد #صمود_الكندري #شجون_الهاجري #هيا_عبدالسلام #هيا_الشعيبي #روى_الصبان #روان_بن_حسين #نصره_الحربي #كابتن_ريما
رااايق[ عدد التعليقات: 4021 ] نشر منذ 56 دقيقة
قصدك يااا بنت حسين * عجزنا ومحد طاق لنا كرت * ****
*
علشان كذا قعدتي تلبسين تيشرتات و شورتات للفت النظر * ههههههههههههههههه