  • السبت 10

    مارس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. مريم حسين لحلا الترك: ” إحنا قدامك كبرنا ياحلا “

بالفيديو.. مريم حسين لحلا الترك: ” إحنا قدامك كبرنا ياحلا “

بالفيديو.. مريم حسين لحلا الترك: ” إحنا قدامك كبرنا ياحلا “
نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة المغربية مريم حسين مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام ، وهي برفقة الفنانة الشابة حلا الترك ، خلال مشاركتهما بأكبر تظاهره للجمال في الخليج العربي المقابة في دبي .

وظهرت مريم حسني في الفيديو وهي بجوار حلا الترك قائلة ” شو ها الجمال .. إحنا خلاص قدامك كبرنا ياحلا ” .

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4021 ] نشر منذ 56 دقيقة

قصدك يااا بنت حسين * عجزنا ومحد طاق لنا كرت * ****
*
علشان كذا قعدتي تلبسين تيشرتات و شورتات للفت النظر * ههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *