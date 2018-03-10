بالفيديو.. مريم حسين لحلا الترك: ” إحنا قدامك كبرنا ياحلا “

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة المغربية مريم حسين مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام ، وهي برفقة الفنانة الشابة حلا الترك ، خلال مشاركتهما بأكبر تظاهره للجمال في الخليج العربي المقابة في دبي .

وظهرت مريم حسني في الفيديو وهي بجوار حلا الترك قائلة ” شو ها الجمال .. إحنا خلاص قدامك كبرنا ياحلا ” .