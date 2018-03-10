مناقشة تطوير أنظمة الخدمة المدنية بدءا من الغد

علي القحطاني(صدى):

تستهل وزارة الخدمة المدنية، اعتبارًا من الغد الموافق الأحد، وعلى مدار خمسة أيام، في مناقشة عمليات التطوير الشاملة، لأنظمة الخدمة المدنية بمشاركة 17 جهة حكومية، وبحضور أكثر من 70 متخصصًا في هذا المجال.

ويجدر الإشارة إلى أن، عمليات التطوير الشاملة؛ تهدف لتطوير النظام واللوائح في بيئة تشاركية، من جميع الأطراف المعنية، بما يعزز عناصر الإطار التوجيهي العام، للمشروع والذي يهتم بتمكين الجهات الحكومية، ومنحها صلاحيات أكثر، واعتبارها شريكًا استراتيجيًّا، مع تغيير وترسيخ المفهوم الجديد للوظيفة الحكومة، بناءً على مقاييس الكفاءة والإنتاجية.

يُذكر أن العلاوة السنوية والترقيات، والتعيين وتقييم الأداء الوظيفي، ستكون من أبرز المحاور التي ستتم مناقشتها؛ بهدف الارتقاء بالوظيفة العامة، مما ينعكس على خدمة الأداء، من قبل الجهات الحكومية.