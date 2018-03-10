أطعمة غسلها قبل تناولها يمثل خطرا ؟؟

متابعات(صدى):

أكدت بعض الدراسات وجود خطر في غسل بعض الأطعمة قبل تناولها، لأن تعرضها للماء قد يؤدي إلى تلوثها والتسبب في نتائج عكسية.

ويأتي البيض من ضمن الأطعمة التي لا تحتاج إلى غسلها قبل استهلاكها، حيث يقي الغشاء الخارجي البيضة من البكتيريا ويمنع تلوثها.

وأيضًا لايجب غسل اللحوم النيئة، لأن البكتيريا الموجودة في اللحوم تختفي بمجرد طبخها على درجات حرارة عالية، بل يمكن أن تؤدي عملية تنظيف اللحوم باستعمال الماء إلى انتشار البكتيريا الموجودة فيها في جميع أنحاء المطبخ.

ويعد السمك من بين الأطعمة التي لا يجب غسلها قبل استهلاكه،. فعادة ما تكون الأسماك نظيفة وجاهزة للطهي عند شرائها، لذلك تصبح عملية غسلها مجدداً أمراً ثانوياً.

وينصح بعدم غسل الدجاج لأن ذلك يزيد من خطر انتشار البكتيريا التي يحملها هذا النوع من اللحوم إلى مختلف أرجاء المطبخ.

كما يجب عدم وضع الماء على المعكرونة المطبوخة نظراً لأن ذلك يمكن أن يساهم في الحد من تماسكها وفقدانها عناصر غذائية مهمة، منها النشاء.