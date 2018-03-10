مدير ” سياحة المدينة ” يثمن جهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين

نايف السالم(صدى):

ثمن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمدينة المنور، جهود الدولة أيدها الله، في العناية بالحرمين الشريفين، وقاصديهما، والتي يعكس مشروع قطار الحرمين فيها أحد أوجه هذا الاهتمام.

واعتبر المهندس فيصل بن خالد المدني، أن مشروع قطار الحرمين نقلة نوعية في منظومة النقل العام، والتي ستسهم في تطوير خدمات النقل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة.

جاء ذلك خلال رحلة تجريبية قام بها المدني برفقة وفد من مديري ومسؤولي وكبار المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمدينة المنورة، أول أمس، لقطار الحرمين من محطة المدينة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.