شركة تستغنى عن 50 موظف بلا سابق إنذار

حمود العنزي (صدى):

فصلت شركة نقل أموال أكثر من 50 موظفًا سعوديًا، بلا سابق إنذار، وتقدم المتضررون بشكوى عاجلة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطالبين بإنصافهم، مؤكدين أنه تم الاستغناء عنهم دون أسباب موضوعية.

وأكد المتضررون أنهم تحملوا طوال سنوات عملهم في الشركة معاملة قاسية، من الإدارة وعدم تقدير للجهود، مطالبين بأجور المدة المتبقية من العقد، ودفع قيمة الإنذار ومستحقات التأمين الصحي.

ورفض مدير الشركة التعليق على ما قاله المتضررين ، مشيرًا إلى أن القضية ما زالت منظورة في مكتب العمل، وهناك جهات قضائية هي من تحكم في القضية.