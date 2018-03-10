البيت الأبيض: ترامب ونظيره الصيني يرحبان بإمكانية الحوار مع كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

قال البيت الأبيض اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ رحبا في مكالمة هاتفية بإمكانية إجراء حوار مع كوريا الشمالية بعد أن قبل ترامب دعوة للقاء زعيم كوريا الشمالية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان ”القائدان رحبا باحتمال إجراء حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وهما ملتزمان باستمرار الضغوط والعقوبات حتى تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه“.