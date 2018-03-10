أول تصريح من الشرطة حول حادث مقتل عشريني في طريف

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد عويد مهدي العنزي ، بأن الشرطة باشرت اتخاذ الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية في واقعة وفاة مواطن عشريني بطلق ناري في حفل عقد قران في منزل احد أقاربه.

وأكدت الشرطة أن المقاطع المتداولة لمضاربة في إحدى صالات الأفراح والمنسوب وقوع الحادث اثناءها، لاعلاقة بينها وبين الوفاة التي شهدتها طريف، وأن المضاربة المتداولة لم تحدث في المحافظة.