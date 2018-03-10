أول تصريح من الشرطة حول حادث مقتل عشريني في طريف
صرح المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد عويد مهدي العنزي ، بأن الشرطة باشرت اتخاذ الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية في واقعة وفاة مواطن عشريني بطلق ناري في حفل عقد قران في منزل احد أقاربه.
وأكدت الشرطة أن المقاطع المتداولة لمضاربة في إحدى صالات الأفراح والمنسوب وقوع الحادث اثناءها، لاعلاقة بينها وبين الوفاة التي شهدتها طريف، وأن المضاربة المتداولة لم تحدث في المحافظة.
عياف البليهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
قبل كل شيء أن لله وان اليه راجعون
قدر الله وماشاء فعل
ماتم تداوله عاري عن الصحه نهائيا
فلقد حضر ابننا رحمه الله بدعوه من صديق له بمكانة اخيه لحضور حفلة ملكه ولبى الدغوه وحضر من مدينة عرعر ليشارك صديق عمره بهذه الفرحه .
وقام بأطﻻق نار من سﻻح ناري وارادة الله فوق كل شيء فلقد ارتدت احدى طﻻقات السﻻح من الجدار لتصيب ابننا ومن قبل اعز انسان لديه وكان يقف بجوار والدة زميله
وحضرنا نحن ذوي المتوفي وحاولنا جاهدين بأطﻻق سراح مطلق النار ولكننا لم نتمكن من ذلك اﻻعن طريق النيابه العامه وصباحا سنحاول باطﻻق سراحه لكي يتمكن بحضور دفن صديقه واخوه
والحمد لله على كل شيء
عم المتوفي
عياف البليهد الرويلي