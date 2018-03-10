دراسة: الحرمان العاطفي و العنف أسباب هروب الفتيات من منازلهن

متابعات(صدى):

أكدت دراسة لجامعة ” نايف للعلوم الأمنية ” بالرياض، أن السبب الرئيسي وراء هروب الفتيات من منازلهن هو التعرض للعنف، وضرب الوالدين، وأيضًا الحرمان العاطفي.

وبينت الدراسة أن 40 % من الفتيات الهاربات أباؤهن منفصلين، حيث أجريت الدراسة على 632 فتاة من الموقوفات بمؤسسات الرعاية والسويات أيضًا.

ودعت الباحثة القائمة على الدراسة عايشة السواط، إلى ضرورة إنشاء مراكز للاستشارات الأسرية، بجميع المدارس والجامعات.