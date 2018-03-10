الحل الأمثل للحفاظ على إطارات السيارات في الصيف

متابعات(صدى):

تعتبر أطر السيارات من أكثر الأجزاء عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية ودرجات الحرارة المرتفعة، لذلك يجب أخد بعض التدابير للحفاظ على سلامتها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وينصح ” بيير جرانزوتو ” مدير عام سيارات الركوب، بالأخذ ببعض التدابير في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة للحفاظ على الإطارات.

والنصيحة الأولى هي ” فحص الإطارات ” :

الفحص المنتظم لإطارات السيارة الأربعة بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي من الأمور الهامة للغاية، حيث يمكن من خلال هذا الإجراء اكتشاف أي أضرار أو تمزق بالإطار أو برزو الأسلاك الداعمة.

النصيحة الثانية متعلقة بـ ” ضغط الهواء ” :

ففحص ضغط الإطارات من الأمور التي يجب مراجعتها مرة واحدة على الأقل شهريًا، وذلك كون انخفاض الضغط بالإطار يؤثر على كفاءتها والقدرة على التحكم بالسيارة بواسطة المكابح، كما أن ضغط المرتفع خاصة عند ملء الإطارات بالهواء وليس النيتروجين يسبب انبعاجات بالإطار، كما تسبب مع الاحتكاك بالطريق في تلفه.

بينما تتعلق النصيحة الثالثة بـ ” الأوزان الزائدة ” :

فالأوزان الزائدة بالسيارة من أكثر الأمور التي تسرع من عملية تلف الإطارات بشكل عام ، حيث أن ذلك يؤثر عليها عند الاحتكاك بالطريق وارتفاع الحرارة الناجمة عن الاحتكاك، فضلًا عن ضعف قدرة المكابح واستهلاك أكبر للوقود.

وأخيرًا عند الشعور بميل أو انحراف أثناء القيادة، يجب فحص ميزانية العجلات، لأن ذلك يؤثر في سلامة أدوات التعليق وخلل ميزانيتها، ما يؤثر على كفاءة الإطارات.