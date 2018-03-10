المدير التنفيذي لـ ” الملك سعود الطبية ” يتفقد العيادات الخارجية للنساء والولادة والأطفال

علي العنزي(صدى):

وقف المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية ، هيثم بن محمد الفلاح، على جاهزية العيادات الخارجية لمستشفى النساء والولادة ومستشفى الأطفال في البرج الطبي الثاني الجديد والمقرر افتتاحه الشهر القادم.

وأكد الدكتور الفلاح خلال جولته التي قام بها مع القيادات النسائية بالمدينة ، للمشروع الطبي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بأن المدينة تحتفل في هذا اليوم مع كوادرها النسائية؛ حيث أنهن أركان رئيسية في مسيرة التنمية التطويرية لمدينة الملك سعود الطبية، وذلك من خلال ما يقدمونه من أعمال جليلة في مختلف قطاعات المدينة، ومن أهمها الكوادر الطبية والتمريضية.

وأبان أن العيادات الخارجية لمستشفى النساء والولادة والأطفال تستعد لاستقبال المراجعين من خلال عيادات خارجية للأطفال، إلى جانب عيادات خارجية للنساء، في مختلف التخصصات , مشيرا إلى أن مشروع البرج الطبي الثاني يعد نقلة تطويرية في مسيرة التنمية الصحية بالمدينة، حيث أنه يحتوي على 500 سرير، منها 300 للأطفال، و200 للنساء.

وأفاد أن البرج يضم أقسام هي طوارئ الأطفال، وطوارئ النساء والولادة، وتنويم أطفال، وتنويم نساء، وعناية فائقة لحديثي الولادة، وعناية فائقة للأطفال، وعناية فائقة للنساء، بالإضافة إلى غرف عمليات للأطفال، وغرف عمليات النساء، وغرف لعمليات الولادة القيصرية، ووحدة للمناظير، و36 عيادة خارجية للأطفال، ومراكز للعمليات اليوم الواحد للأطفال، وآخر للنساء.

ونوه الدكتور الفلاح أن مدينة الملك سعود الطبية حظيت على مدار 63 عاماً بدعم كبير واهتمام لا محدود من حكومتنا الرشيدة في تسخير كافة الإمكانيات ومواصلة الجهود في تقديم أرقى الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين وفق أعلى معايير الجودة.