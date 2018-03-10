أول مهندستان سعوديتان في مجال تصميم المطارات يتحدثا عن تجربتهما

علي العنزي(صدى):

تحدثت أول مهندستان سعويدتان في مجال تصميم المطارات، عن أهدافهما وما تطمحان إليه، وذلك بعدما استقطبت الهيئة العامة للطيران المدني مهندسات سعوديات في مجال تصميم المطارات، لأول مرة.

وأوضحت إحداهما وهي المهندسة آلاء الطعيمي أنها تطمح في أن تكون لها بصمة في تصميم المطارات، قائلة: ” أضع تصميم أفضل مطار بالمنطقة في أول أهدافي “.

أما المهندسة شذا شرف الدين فتصف تجربتها في العمل كمهندسة معمارية بهيئة الطيران المدني بالتجربة الفريدة، خاصة أنها حققت أهم الإنجازات في مسيرتها الهندسية بالإشراف على مشروع مباني الهيئة العامة للطيران المدني الجديدة بمدينة الرياض مع فريق عمل من المهندسين والمهندسات.

وأكدت أنها تشعر بالفخر كون المهندسة السعودية لها دور فعال وقوي في المشاريع التنموية التي ستنعكس إيجابا على الوطن.