بالصورة.. السيارة التي جذبت الأنظار إليها في ” ربيع الطائف “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

استطاعت سيارة غريبة الشكل أن تلفت الأنظار إليها في مهرجان ربيع الطائف المقام حاليا في سوق عكاظ، ويتوافد اليها الزوار يوميا للحصول على معلومات حولها.

وأعد المعهد الصناعي بالطائف تلك السيارة بشكل هندسي لتعريف الزوار بكل أجزاء السيارة، وكيفية تشغيلها وكيفية حدوث خلل وإصلاحه، والمخاطر التي قد يتعرض لها القائد.

وتم استخدام الألوان المختلفة للتعريف بالمحركات والمنظومات الكهربائية والالكترونية التي تصمنها السيارات المختلفة.