مختصون: إذا كان زوجك ” أناني ” لاتضحي من أجله

متابعات(صدى):

تعاني الكثيرات من أنانية أزواجهن، حيث يرغبون أن تقتصر كافة الأمور عليهم فقط، دون الاعتراف بأن الحياة مشتركة بينهما، وأنه يجب التعاون فيما بينهما.

وحدد مختصون مجموعة من القواعد التي يجب اتباعها للتعامل مع الزوج ” الأناني ” الذي لا يفكر إلا فى نفسه فقط.

وتتمثل النصائح في الآتي:

1-يجب عدم التضحية من أجلة.

2-جعله يعتمد على نفسه وعدم تدليه بصورة مبالغة.

3-عدم التفريط فى حقك من أجله.

4-لا تستمعى إلى كافة احاديثة.

وتأتي تلك النصائح لتعمل على تغيير الزوج الأناني، وجعله يغير من حدة طباعه ،لكن لاتنسي أنه أحيانا ليمكنك تغيير زوجك لابد من استخدام العاطفة أيضًا، فكل شيء يلين بالعاطفة، لتنجح محاولاتك في التغيير، وأيضًا تجنبي توجيهه فمعظم الرجال لايقبلون بالتوجيه.