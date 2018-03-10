في أقل من 24 ساعة تصريحات متناقضة لأردوغان

أنقرة(صدى):

في تناقض واضحًا للذات، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الأحكام أو النصوص الإسلامية التي أخبرنا بها الله بوضوح في القرآن الكريم لم ولن تتغير أبدا.

وقال في خطاب ألقاه أمام أنصار حزب العدالة والتنمية : ” لا شك أن هناك مبادئ لم ولن تتغير أبدا وعلى سبيل المثال الحقيقة التي لن تتغير أبدا أن الإسلام هو خاتم الأديان ولا يمكن لأحد تغييره “، مضيفًا : ” ديننا الإسلام وكتابنا القرآن وأحكامه سارية حتى يوم القيامة “.

وتتناقض تلك التصريحات مع تصريحات أخرى أدلى بها أردوغان، الخميس الماضي، مؤكدا أنه يجب تحديث أحكام الإسلام مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أحكام صدرت قبل قرون وعفا عليها الزمن، لافتًا إلى أنه يجب فتح باب الاجتهاد من جديد لكي يكون الإسلام قادرا على قيادة الحياة الحديثة.