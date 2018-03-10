مختصون يصفون الشاحنات بـ ” حافلات الموت ” ويطالبون بالتدخل

عادل الحربي (صدى):

أكد مختصون أن ‏سلوك بعض قائدي الشاحنات أصبح عدوانياً، لافتين إلى أن البعض يقوم بعرض تجاوزاتهم المرورية بمقاطع منتشرة في وسائل التواصل في هاشتاق ” إرهاب الشاحنات.

وكشف مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية، أأن 550 ألف حادث سنوي ينتج عنها 9 آلاف حالة وفاة بمعدل 25 حالة وفاة يومياً، و38 ألف مصاب سنوياً، و30٪ من أسرة المستشفى مشغولة لتأهيل وعلاج المصابين في الحوادث وخسائر اقتصادية بقيمة 20 مليار سنوياً بسبب الحوادث بشكل عام.

ووصف ‏عضو جمعية حقوق الإنسان طلال قستي الشاحنات بـ” حافلات الموت “، لافتًا إلى أن أسباب تزايد خطورتها هو عدم توفر سائقين مؤهلين لقيادة هذه الشاحنات وعدم تأهيلهم تدريبياً ومرورياً وعدم وعيهم بالأنظمة المرورية، إضافة إلى سهولة إصدار رخص قيادة الشاحنات سبب من أسباب المشكلة.