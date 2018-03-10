القحطاني يفضح أكاذيب ” حمد بن جاسم ” بشأن فلسطين

علي العنزي(صدى):

فضح المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني أكاذيب وادعاءات رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جبر، المتعلقة بأن الدوحة خدمت القضية الفلسطينية ودفعت عملية السلام العربية.

وقال القحطاني في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر ، السبت : ” أنت قلت للقذافي في التسجيل الذي اعترفت بصحته أن علاقتكم مع إسرائيل للضغط على السعودية، وهل علاقتكم الحالية وتطبيعكم المستمر حتى وصل لمستوى أندية المدارس هو للصالح الفلسطيني؟ “.

وتابع: ” إن الكبار كانوا يسكتون على أكاذيب حمد بن جاسم لأنهم يعاملونه كـ “مراهق سياسي”، وتابع: أما الآن فنقول: “وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده “.

وأضاف : ” أنت تنصح العرب أن لا يتنازلوا عن الحقوق في مدينة القدس بالذات!، ألستم أول من طعن مبادرة السلام العربية بالظهر؟، ألستم أول من قام بالتطبيع ورفعتم العلم الإسرائيلي بقطر فكنتم حصان طروادة الذي هدم عملية السلام؟، ألستم من أجبر فتيات قطر على تقديم الورود لبيريز؟ قليلا من الخجل “.

وأختتم : ” نعم لن يرحمك التاريخ يا حمد، هنا تويتر، ستسمع رأي الأمة العربية والإسلامية بكم وخيانتكم بدون مقص رقيب “الجزيرة”، ولن تقرأ تقارير عضو الكنيست الإسرائيلي ومستشار أميركم عزمي بشارة عن حكمة سياستكم ورجاحة رأيكم، هنا يا حمد ستقرأ أجزاء من “بروفة” محكمة التاريخ التي لا ترحم “.

يذكر أن حساب بن جاسم على تويتر كان مسجلًا منذ حوالي 3 أعوام ، إلا أنه أخفاه حتى تمكن في النهاية من توثيقه قبل يومين ، معلنًا عنه.