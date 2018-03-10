حسن كراني: كتلة هوائية باردة على 5 مناطق

عادل الحربي (صدى):

أعلن خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن كتلة هوائية باردة، تؤثر اليوم السبت، على كل من : تبوك ،وطريف ،والقريات ،وعرعر وسكاكا، ويمتد محورها حتى الأطراف الشمالية بمنطقة حائل.

وتوقع كراني، تأثر المنطقتين الوسطى والشرقية برياح مثيرة للأتربة والغبار، بالإضافة إلى خلايا ممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على المصايف والجنوبية الغربية.

وأوضح أن نشاط متوقع للرياح السطحية نتيجة الفوارق الحرارية يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، والانعدام وارد خاصةً كلما اتجهنا شرقاً في اتجاه الشمالية الشرقية.

وأشار إلى وجود أتربة مثارة متوقعة على المنطقتين الوسطى والشرقية ورطوبة عالية في ساعات الصباح الأولى على السواحل والمصايف تؤدي إلى تكون الضباب.