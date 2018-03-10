نص رسالة ولي العهد للملكة إليزابيث الثانية إثر مغادرته

عادل الحربي (صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ،برقية شكر للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، إثر مغادرته.

وجاء نص البرقية كالتالي:

صاحبة الجلالة الملكة / إليزابيث الثانية

ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

يسرنى وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملكة، أود أن أشيد بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ،كما لا يفوتني أن أؤكد أن المباحثات التي تمت خلال الزيارة ستسهم في تعميق هذه العلاقات وتعزيزها، وفي دعم أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم.

متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعبكم الصديق استمرار التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد