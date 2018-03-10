مصممة سعودية: تصاميمي تحاكي الموضة العالمية بتحفظات المرأة العربية

نورة الشهري (صدى):

أكدت المصممة أمل عقاوي ،أن تصاميمها تعتمد على المزج ما بين التصاميم العالمية وبين التصاميم السعودية، ليس كعبايات، ولكنها تحاكي الموضة، مع الميل للاحتشام.

وقالت المصممة خلال كلمتها في مؤتمر الإعلان عن بدء مهرجان الموضة العربية الثاني، بأن المرأة السعودية أصبحت أكثر تنورا، وذلك تزامنا مع النقلة التنورية التي تشهدها في الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أن المرأة السعودية دائمًا مطلعة على الموضة بالرغم من ارتدائها للعبايات، إلا أن هذا الأمر لم يمنعها من مواكبة الموضة في اختيار أزيائها.