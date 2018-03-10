4 مواجهات حاسمة في ختام الجولة الـ24

ماجد محمد(صدى):

تختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ 24 من دوري المحترفين لكرة القدم بأربع مباريات حاسمة.

ويستضيف الاتحاد نظيره النصر في قمة الجولة، والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وكان فريق الاتحاد قد تلقى خسارة كبيرة في المباراة الماضية من نظيره التعاون بـ5 أهداف مقابل هدفين، حيث يحل في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

فيما استطاع النصر من الفوز على الشباب بهدف دون رد، لرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث.

‫ويستضف فريق الفيصلي نظيره الفتح، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة.

وكان الفيصلي قد تعادل مع الاتفاق في مؤجلة الجولة الـ18، ويملك في رصيده قبل انطلاق المباراة 34 نقطة في المركز الرابع.

فيما يسعى الفتح لمواصلة التألق الذي يشهده في الفترة الأخيرة، حيث تمكن الفتح من الانتصار على الباطن في المباراة الماضية بخمسة أهداف مقابل هدفين، رفع بها رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس.‬

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، يحل الباطن ضيفاً على نظيره التعاون، ويملك التعاون في رصيد 31 نقطة في المركز السابع، فيما يملك الباطن 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

و يستضيف الشباب نظيره الفيحاء، بعد إقالة مدربه الإوروجوياني كارينيو وتعيين خالد القروني مدرباً للفريق، على الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويسعى فريق الشباب للعودة إلى طريق الانتصارات بعد أن خسر في اللقاء الأخير أمام النصر بهدف دون رد، حيث يحل فريق الشباب في المركز العاشر بـ 29 نقطة، فيما يدخل الفيحاء اللقاء برصيد31 نقطة في المركز الثامن.