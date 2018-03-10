تقرير بريطاني: إصلاحات ولي العهد أنقذت مليارات الدولارات

علي العنزي (صدى):

أكد تقرير بريطاني نشرته صحيفة ” فايننشال تايمز ” ، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنقذت وستنقذ مليارات الدولارات.

وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية تستعد لاستخدام فائض عائدات النفط لتعزيز القوة المالية لصندوق الاستثمار العام الذي يبلغ حجمه 230 مليار دولار، وهو الصندوق الذي يعد جزءاً مهماً من جهود الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكر التقرير ما قاله وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري في مقابلة للصحيفة : ” كلما كان النفط فوق نقطة التعادل لدينا، سيذهب كل ذلك إلى الصندوق “.

ولفت إلى أنه بوجود احتياطيات تقدر بحوالي 500 مليار دولار، كانت مؤسسة النقد العربي السعودي، الحارس التقليدي لثروة المملكة، وتستثمر في الأدوات المحافظة مثل السندات، إلا ان الأمير محمد بن سلمان يجري العديد من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية أكثر تطوراً وتقدماً من العمليات والطرق القديمة.