أربعيني يعرب عن خوفه من الموت في قطر بسبب شيك

المنامة(صدى):

أكد رجل بريطاني محكوم عليه بالسجن لمدة 37 عاما في قطر بسبب شيك مرتجع، أنه يخشى عدم رؤية عائلته، بعد إصدار المحكمة القطرية لهذا الحكم ” القاسي ” مقارنة بالخطأ الذي ارتكبه.

وأعرب الرجل البالغ من العمر 48 عاما ،عن قلقه الشديد وأنه مصاب بالإحباط بسبب مخاوفه من عدم الالتحاق مجددا بطفليه ووالدته المسنة، مشيرًا إلى أن كافة رسائل الاسترحام قوبلت بالتجاهل من قبل السلطات المختصة بالدوحة.

ويقيم الأربعيني في السجن المركزي بالدوحة منذ 3 سنوات، وفق صحيفة ” الديلي ميل ” ،والتي قالت إن ظروف سجنه قاسية جدا، فهو سجين في زنزانة قذرة مع 12 سجينا.

وأوضحت الصحيفة أن الزنزانة التي يقبع فيها الرجل مليئة بالصراصير، والمساجين يرقدون إما على فراش غير مريح أو على الأرض الصلبة، وفي الصيف يعانون من الحرارة المرتفعة مع شح في مياه الشرب.