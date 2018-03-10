إنقاذ مواطن عشريني وسائقه من الموت بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نجح الدفاع المدني بالطائف في إنقاذ شخصان بعد سقوطهما في خزان المنزل الكائن بحي القلت ،وتم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الأمير منصور العسكري.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أنه ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحد عن سقوط شخص في خزان ماء، وتم تحريك الفرق اللازمة للموقع.

وأشار إلى أن الحالة هي سقوط شخصين كانا يقومان بغسل الخزان في منزل بحي القلت، مستخدمان مضخة شفط الماء وأصيبا باختناق بسبب العوادم الناتجة من المضخة.

ولفت إلى أن أحدهما شاب يبلغ من العمر ٢٢ عاماً، والثاني سائق خاص في المنزل، وتم إخراجهما من قبل فريق الإنقاذ، ونقلهما إلى مستشفى الأمير منصور العسكري عن طريق الهلال الأحمر، وصحتهما مستقرة.