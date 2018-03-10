نشر : منذ 2 ساعتين 2٬147 3 منوعات بالصور..قط يخطف الأنظار يبيع السمك في الشوارع هانوي(صدى): اشتهر قط مميز جدًا ببيع السمك في شوارع فيتنام، خاطفًا للأنظار بالملابس التي يرتديها. ويقول صاحب القط إنه متعاون جداً ، مشيرًا إلى أنه عندما يرتدي الأزياء الخاصة به يشعر بالراحة. الوسوم:الشوارع, سمك, فيتنام, قط
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7702 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه☺يسعدك من بايع😁😂
الحربي[ عدد التعليقات: 593 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، غرروا فيك وضحكوا عليك يابس 🐈 لبّسوك أحلى الملابس وحطوك بالواجهة ؛ علشان يصرفون
البضاعة ويبيعون السمك ⬅️ سريع ، سريع ➡️ وبعدها 😂 عينك ماتشوف النّور😂😂😂😂😂😂
راح يأكلك هالفيتنامي ؛ بالأول كتكوت وبعدها راح تصير حتحوت 😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂
أعرف الآسيويين زين ، وخصوصاً الدول التّالية : فيتنام ، الفلبين ، كوريا الشمالية والجنوبية ، الصين😂😂
قدام العالم عبر وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ، يدّعون إنهم يحترمون حقوق الحيوان ويراعونها ؛
وبالخفاء يعرمشونها 😂😂 😂 ويلتهمونها وحتّى العِظام يمزمزونها 😂😂😂😂😂😂😂
قال وشو ، قال : البس يبيع السمك 😂😂😂
مع وافر المحبة .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3019 ] نشر منذ 41 دقيقة
لبسة يجنن ههههههه