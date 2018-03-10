بالصور..قط يخطف الأنظار يبيع السمك في الشوارع

هانوي(صدى):

اشتهر قط مميز جدًا ببيع السمك في شوارع فيتنام، خاطفًا للأنظار بالملابس التي يرتديها.

ويقول صاحب القط إنه متعاون جداً ، مشيرًا إلى أنه عندما يرتدي الأزياء الخاصة به يشعر بالراحة.