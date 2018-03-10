  • السبت 10

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور..قط يخطف الأنظار يبيع السمك في الشوارع

بالصور..قط يخطف الأنظار يبيع السمك في الشوارع

بالصور..قط يخطف الأنظار يبيع السمك في الشوارع
هانوي(صدى):

اشتهر قط مميز جدًا ببيع السمك في شوارع فيتنام، خاطفًا للأنظار بالملابس التي يرتديها.

ويقول صاحب القط إنه متعاون جداً ، مشيرًا إلى أنه عندما يرتدي الأزياء الخاصة به يشعر بالراحة.

 

 


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 593 ] نشر منذ 2 ساعتين

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، غرروا فيك وضحكوا عليك يابس 🐈 لبّسوك أحلى الملابس وحطوك بالواجهة ؛ علشان يصرفون

البضاعة ويبيعون السمك ⬅️ سريع ، سريع ➡️ وبعدها 😂 عينك ماتشوف النّور😂😂😂😂😂😂

راح يأكلك هالفيتنامي ؛ بالأول كتكوت وبعدها راح تصير حتحوت 😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂

أعرف الآسيويين زين ، وخصوصاً الدول التّالية : فيتنام ، الفلبين ، كوريا الشمالية والجنوبية ، الصين😂😂

قدام العالم عبر وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ، يدّعون إنهم يحترمون حقوق الحيوان ويراعونها ؛

وبالخفاء يعرمشونها 😂😂 😂 ويلتهمونها وحتّى العِظام يمزمزونها 😂😂😂😂😂😂😂

قال وشو ، قال : البس يبيع السمك 😂😂😂

مع وافر المحبة .

[ عدد التعليقات: 3019 ] نشر منذ 41 دقيقة

لبسة يجنن ههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *