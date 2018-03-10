بالفيديو..فلسطيني يوثق لحظة قتله لشقيقته

القدس(صدى):

قام لاجئ فلسطيني بألمانيا، بالشروع في قتل شقيقته الحامل، موثقًا جريمته بالفيديو، ليظهر وهو يدخن سيجارته تاركها تعاني من آلام الطعن.

وبحسب صحيفة ألمانية، فإن المجني عليها متزوجة من شخص سوري، وتم إنقاذها بعد تقدم الشخص الذي يعتقد أنه عشيق أخته ببلاغ للشرطة، حيث أرسل له الفيديو عبر “ الواتس آب ”.

ونجت الفتاة وجنينها من محاولة القتل وتجاوزت مرحلة الخطر، كما لم يتأذّ جنينها، بينما يواجه شقيقها تهمة الشروع في القتل.

وبحسب الصحيفة اتضح أن شقيق الفتاة أطلق سراحه حديثًا لتورطه في التحضير لارتكاب أعمال عنف ضد الدولة، وفي حال ثبوت التهمة سيتم ترحيله من البلاد.