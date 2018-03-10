توضيح رئاسة الحرمين بشأن بيع حافظات ماء زمزم القديمة بالحراج

نايف السالم(صدى):

أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ، على عدم صحة ما أشيع حول بيعها حافظات ماء زمزم القديمة بالحراج .

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ، أحمد المنصوري ، إلى أن العقد بين الرئاسة والشركة ، يضمن مشروع النظافة والسقيا ، بتوريد حافظات جديدة للحرمين الشريفين سنويًا ، فيما يحق للمقاول أن يتصرف بالحافظات فور إزالة شعار رئاسة الحرمين من عليها .

وأوضح أنه من المحتمل أن يكون ما أشير إليه ، من البضائع المقلدة أو المغشوشة ، التي يقوم البعض باستغلالها للترويج إلى منتجاتهم على أنها للحرمين الشريفين ، بهدف جذب البسطاء ، وهو ما لاعلاقة له بالرئاسة .