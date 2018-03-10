الهلال يؤدي مرانه الاسترجاعي استعدادًا لمواجهة الريان القطري
يستعد لاعبي الهلال الأول لكرة القدم ، لتأدية المران الاسترجاعي ، مساء اليوم السبت ، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام .
وتغادر بعثة الزعيم إلى الدوحة بعد انتهاء المران ، استعدادًا للقاء الريان القطري ، ضمن بطولة الدوري الآسيوي .
وكان الهلال قد خسر يوم أمس الجمعة ، أمام الاتفاق ، خلال لقاء الجولة الـ 24 من بطولة دوري المحترفين ، ليتجمد رصيده في الصدارة عند 49 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه الأهلي .
الرااااقي[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 3 ساعات
الزعايقه ماهم كفو يمثلون انديتنا…
الرااااقي[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 3 ساعات
المفروض الاتفاق يروح يجلدهم هم والريان ويرجع