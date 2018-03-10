الهلال يؤدي مرانه الاسترجاعي استعدادًا لمواجهة الريان القطري

نواف السالم(صدى):

يستعد لاعبي الهلال الأول لكرة القدم ، لتأدية المران الاسترجاعي ، مساء اليوم السبت ، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام .

وتغادر بعثة الزعيم إلى الدوحة بعد انتهاء المران ، استعدادًا للقاء الريان القطري ، ضمن بطولة الدوري الآسيوي .

وكان الهلال قد خسر يوم أمس الجمعة ، أمام الاتفاق ، خلال لقاء الجولة الـ 24 من بطولة دوري المحترفين ، ليتجمد رصيده في الصدارة عند 49 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه الأهلي .