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الهلال يؤدي مرانه الاسترجاعي استعدادًا لمواجهة الريان القطري

الهلال يؤدي مرانه الاسترجاعي استعدادًا لمواجهة الريان القطري
نواف السالم(صدى):

يستعد لاعبي الهلال الأول لكرة القدم ، لتأدية المران الاسترجاعي ، مساء اليوم السبت ، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام .

وتغادر بعثة الزعيم إلى الدوحة بعد انتهاء المران ، استعدادًا للقاء الريان القطري ، ضمن بطولة الدوري الآسيوي .

وكان الهلال قد خسر يوم أمس الجمعة ، أمام الاتفاق ، خلال لقاء الجولة الـ 24 من بطولة دوري المحترفين ، ليتجمد رصيده في الصدارة عند 49 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه الأهلي .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 3 ساعات

الزعايقه ماهم كفو يمثلون انديتنا…

[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 3 ساعات

المفروض الاتفاق يروح يجلدهم هم والريان ويرجع

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