تحف الملكة إليزابيث أثناء استقبال ولي العهد

عادل الحربي (صدى):

تناولت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، استقبال الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، لولي العهد الأمير ” محمد بن سليمان ” ، من زاوية خاصة، إذ ركزت على بعض المقتنيات الأثرية القيّمة التي ظهرت في صورة الاستقبال، وعرّفت بها وبقيمتها المالية.

وميّزت الصحيفة المقتنيات بأرقام من 1- 8، حيث وصفت رقم 1 بأنها سجادة فرنسية، تعود إلى القرن 18، وقيمتها الحقيقية غير معروفة، ورقم 2 لوحة على الجدار لمشهد من منزل يشرف على شاطئ، و3 يشير لصورة زفاف لأفراد من الأسرة المالكة، و4 صورة لحفيدي الملكة الأميرين وليام وهاري بالزي العسكري، ورقم 5 تمثال من البورسلين الانجليزي من القرن 18 تصل قيمته إلى 20 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن رقم 6 يشير إلى مرآة مذهّبة تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه إسترليني وتعود للقرن 19، أما الرقم 7 فهو لقطعة أثرية عبارة عن ثريا معلقة في سقف الغرفة لا تظهر في الصورة لكن يظهر انعكاسها في المرآة، وتصل قيمتها إلى 10 آلاف جنيه استرليني، وأخيرا الرقم 8 دفّاية كهربائية قديمة تُقدر بـ 30 جنيها إسترلينيا.