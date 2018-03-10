بالفيديو.. عضو شورى يرد على اتهامات المواطنين بشأن التوطين
أكد عضو الشورى الدكتور سامي زيدان ، إنه لا يجب اتهام أعضاء المجلس بأنهم يعيشون في رفاهية ، ويحتقرون المجتمع ، فهو أمر مرفوض وغير حقيقي .
وأشار ” زيدان ” خلال حواره لبرنامج ” يا هلا ” ، إلى أن مجلس الشورى تجاهل ذكر سعودة الوظائف العليا في التوطين ، لأن النقاش كان يدور حول التوطين عمومًا ، حيث أن هناك خطوات له .
وفي سياق متصل ، أوضح عضو الشورى ، حقيقة اتهامات الكاتبة منيرة المشخص له ، فيما يتعلق برأيه في الشاب السعودي ، قائلًا ” لم أقل أن الشاب السعودي يجب أن يعمل عامل نظافة أو حلاق، وقلت أن بعض المهن لا يمكن أن يكون لها شأن ” .
وأضاف قائلًا ” طالبنا في الشورى بتوطين الوظائف عموما ، وذكري لبعض المهن الغير مقبولة الآن وقد تكون مقبولة بالمستقبل لا يعني اهتمامي بها فقط ، وتحقير الشاب السعودي ” .
عضو الشورى د. سامي زيدان يرد على #منيرة_المشخص:
طالبنا في الشورى بتوطين الوظائف عموما، وذكري لبعض المهن الغير مقبولة الآن وقد تكون مقبولة بالمستقبل لا يعني اهتمامي بها فقط، وتحقير الشاب السعودي pic.twitter.com/Kviq0sbGWJ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٩ مارس، ٢٠١٨
مغرد[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 2 ساعتين
نا مل يا ولى عهدنا المحبوب يكون مجلس الشورى من الشباب ابعدوا الشيبان شوف كيف عصبى الشيبان خلاص تفكيرهم على قدهم زمان اول نبى شباب متحمس للعمل بالمجلس