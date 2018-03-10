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  3. الجاسر: ما قاله آل الشيخ لا يتحدث به إلا من يفهم وضع الهلال

الجاسر: ما قاله آل الشيخ لا يتحدث به إلا من يفهم وضع الهلال




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