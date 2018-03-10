” روزنامة ” يعلق على صورة لولي العهد: آمالنا معك ما لها حدود

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لروزنامة الترفيه على موقع ” تويتر ” ، صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يسير بجانب سيارة تنقلاته خلال الجولة التاريخية في المملكة المتحدة والتي انتهت اليوم الجمعة.

وعلق الحساب على الصورة قائلًا : ” رجل الرؤية وقائد التغيير.. آمالنا معك ما لها حدود ” .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد التقي مع معالي وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون، وذلك في القاعدة الجوية ” نورث هولت ” ، وتم التوقيع على مذكرات ثنائية لنقل وتوطين التقنية والشراكة الصناعية والتدريب.