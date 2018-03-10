معلمة تكشف سر إغلاق مركز جود للرعاية النهارية بعد 23 عامًا

علي القحطاني(صدى):

قالت معلمة في مركز جود للرعاية النهارية، إن المركز موجود منذ 23 عامًا ونال ثقة الكثيرين من الآباء والأسر وفوجئوا منذ فترة بعدم وجود ترخيص ودعوات لإغلاقه.

وأضافت المعلمة عبر برنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة روتانا خليجي، أن مجلس إدارة المركز قرر إيقاف جميع الخدمات بسبب مشكلة التراخيص وأزمته مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووجود عجز في المصروفات وأبلغ 84 موظفًا وموظفة بالتسريح.

وتابعت: ” أبلغنا أهالي الأطفال بإغلاق المركز وردة فعلهم كانت محزنة جدًّا وناشدوا بالتدخل لحل الأزمة ” .