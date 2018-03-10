” آل الشيخ ” يرد على منتقديه بعد خسارة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، عن استيائه من الاتهامات التي وجهت له من قبل المشجعين الهلاليين ، بعد سبب خسارة الزعيم اليوم أمام الاتفاق ، لإقالته رامون دياز .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الا بتطلعوني اقلت دياز بالقوه؟! وهل انا سبب هبوط مستوى لاعبين الهلال؟! شوية عقل ! الي ماياكل بيده مايشبع !

ولفت رئيس هيئة الرياضة ، إلى أن ” دياز ” أضاع خلال توليه تدريب الهلال ، 17 نقطة في الدوري ، مضيفًا ” شالته الاداره … بس لازم شماعه … لييييه تغرد ! فز في الملعب ومحد غير الله يقدر عليك ! ” .

وأضاف في تغريدة أخرى ، ساخرًا ” لا تقول ولع لاتقول ولع !!! فز في الملعب ولا عليك من احد … وايه ولع الدوري فرق نقطه ومباراة الهلال والاهلي الحاسمة ” مستطردًا ” والدور الاول الهلال متعادل مع الاتفاق في وجود الداهية دياز ” .

وسخر ” آل الشيخ ” ، من تغريدات مشجعي الزعيم المُهاجمة له ، قائلًا ” اثنين محترفين مصابين والثالث حارس جايبينه ومايلعبونه والرابع مهاجم يوم يلعب عشره لا … وفي الاخير ياتركي آل الشيخ يادب! ” ، مضيفًا ” في ناس لو مات فيل في ساحل العاج قالو تركي آل الشيخ ! ” .

وأوضح تركي آل الشيخ ، إن ” دياز ” أضاع الكثير من نقاط الفوز آسيويًا وعلى مستوى الدوري المحلي ، قائلًا ” نتائج الهلال مع دياز بعد نهائي آسيا : تعادل مع الاتحاد .. تعادل مع الشباب .. تعادل مع الفيصلي .. تعادل مع الاتفاق .. تعادل مع الفتح .. خسر من الفيحاء.. تعادل مع الاتحاد.. خرج من كأس الملك من القادسية.. تعادل مع النصر .. تعادل مع العين.. خسر من الاستقلال ” .